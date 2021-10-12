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أول ظهور لـ توفيق عكاشة بعد خضوعه لعملية جراحية(صورة)

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أول ظهور لـ توفيق عكاشة بعد خضوعه لعملية جراحية(صورة) أول ظهور لـ توفيق عكاشة بعد خضوعه لعملية جراحية(صورة)

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في أول ظهور له منذ إجراءه عملية جراحية مؤخرا تواجد الإعلامي توفيق عكاشة في أحد مستشفيات مدينة ٦ أكتوبر، وذلك لمتابعة نتيجة العملية الجراحية التي أجراها لاستئصال المرارة ولإزالة خيط الجراحة.

توفيق عكاشة

وقال عكاشة، إن حالته في تحسن وأصبح لا يوجد مشاكل في الجهاز الهضمي كاملا بعد إجراء الفحصوصات اللازمة له ويستطيع ممارسه حياته بشكل طبيعي وفقا لما أخبره به الأطباء.

وحول انتشار صور له مؤخرا أثناء تصفيف شعره تردد أنها أحدث ظهور له نفى توفيق عكاشة في تصريحات لـ «المصري اليوم» ظهوره بصورة أثناء حلاقة شعره وأوضح أنها صورة قديمة، مشيرا إلى انتشار صفحات مزيفة باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تحمل اسمه ولا تمت له ومعظمها مزورة بحسب وصفه.

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة خضع مؤخرا لعملية جراحية لاستئصال المرارة وعلاج بعض الالتهابات بالجهاز الهضمي.

المصرى اليوم

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