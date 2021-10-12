رئيس مدينة بني سويف يتفقد قرية سنور في إطار الاستعداد لموسم الشتاء

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اليوم عدد من الجهود التنفيذية في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المتواصل والاستعداد الميداني والفني للتعامل مع الأزمات الطارئة وخطة المحافظة لاستقبال موسم الشتاء وما يصاحبه من سقوط أمطار وسيول.

حيث قام المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة بزيارة تفقدية لقرية سنور لمعاينة المواقع المنخفضة وبؤر تجمع المياه بالقرية لدراسة كيفية معالجتها لمواجهة أثار الطقس السيئ المحتملة في فصل الشتاء، وذلك ضمن برنامج ميداني ستقوم به الوحدة المحلية على باقي القرى التابعة للمجلس القروي بياض العرب، بالتوازي مع قيام باقي الوحدات القروية في تنفيذ ذلك.

وكان في استقباله رئيس القرية الأستاذ محمد عثمان رئيس الوحدة المحلية لبياض العرب، والأستاذ صبحي على سكرتير الوحدة.

وعقد رئيس مركز ومدينة بني سويف اجتماعا مع القيادات الطبيعية بالقرية لطرح المشكلات ومناقشة الحلول والبدائل المتاحة، وطمأن رئيس المدينة الأهالي بأن مخر السيل تم تأهيله وجاري تنفيذ بحيرات تهدئة وتجميع بتكلفة تصل لـ 285 مليون جنيه، مؤكدا على أن المحافظ يتابع ذلك شخصيا، من خلال الزيارات الميدانية وغرفة عمليات رئيسية وغرفة فرعية بالوحدة المحلية.

ومن ناحية أخرى تم استدعاء مفاجئ واصطفاف لمعدات وسيارات كسح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للوقوف على مدى جاهزيتها، من حيث الكفاءة والتشغيل وسرعة الاستجابة، وتم تكريم مدير الحملة الميكانيكية لمجلسى قروى باروط وبياض.