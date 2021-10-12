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عضو صحة النواب: الحبس الاحتياطي لأي طبيب ظلم وإساءة للمهنة

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عضو صحة النواب: الحبس الاحتياطي لأي طبيب ظلم وإساءة للمهنة عضو صحة النواب: الحبس الاحتياطي لأي طبيب ظلم وإساءة للمهنة

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قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فكرة الحبس الاحتياطي للأطباء يسيء للمهنة؛ نظرًا لأنه «هيكون فيه ظلم لبعض الأطباء اللي ارتكبوا حاجات لم يفعلوها».

وأضاف رضوان، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «حضرتك لما بتخشي برة تعملي عملية وتكتبي موافقة على كراسة؛ جميع الاحتمالات المحتملة وجميع المضاعفات حضرتك بتكوني متقبلاها، ودي مكتوبة في الكتب والمراجع ومع الخبرة بتقل شوية».

ولفت إل أن الإقرار «لا يحمي الطبيب مائة في المائة، والإقرار بيكون مكتوب فيه كل حاجة».

وأجاب عن سؤال للإعلامية عزة مصطفى بخصوص الفترة التي يستطيع فيها الطبيب بداية ممارسة مهنة الطب، ليرد قائلاً: بعد الطبيب ما بيتخرج بيكون اسمه طبيب متدرب، وبعدها يدخل دراسات عليا ليحصل على شهادة تخصص، وبعدها ياخد شهادة للتخصص الدقيق، والشهادة دي كان زمان بنركز فيها على الدراسة الأكاديمية«.

وتابع: «العالم كله بيعمل إيه، أنا أخدت زمالة وماجستير بكتب أنا شغال إيه في إدارة المستشفى لوحدي، وأشتغل إيه بمساعدة غيري، ومقدرش أشتغل إيه».

المصرى اليوم

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