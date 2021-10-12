محافظ مطروح يوافق على 9 مقترحات لتقليل كثافات الفصول (تفاصيل)

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على عدد من المقترحات المقدمة من مديرية التربية والتعليم لتقليل الكثافات بفصول المدارس بمدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق مسعد مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، ومحمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم، وإسماعيل جاتو مدير التعليم العام، وذلك حرصاً على تقديم منتج تعليم جيد واستيعاب جميع الطلاب مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم ومنها:

- الموافقة على تحويل مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات إلى فترتين مع عمل توسعات بالمدرسةز

- تحويل طلاب مدرسة تحفيظ القرآن إلى مدرسة المعناوي مع التوجيه للأبنية التعليمية للإسراع في إنهاء أعمال الصيانة بمدرسة تحفيظ القرآن.

- التنسيق لتقسيم الفسحة على أكثر من فترة لمنع التكدس والتزاحم.

- تحويل عدد ٦ من المكاتب الإدارية بالمدرسة لفصول لإستيعاب الكثافات العالية.

- الإسراع في تنفيذ مقترح إنشاء مجمع تعليمي من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية بمنطقة الريفية على مساحة 8 آلاف متر مربع.

- الموافقة على مقترح تحويل كلا من مجمع أبوبكر الصديق الابتدائي وطارق بن زياد الابتدائي ومدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات ومدرسة رياض الصالحين الإعدادية إلى فترتين لتقليل الكثافات.

- توافر المعلمين مع ضمان جودة التعليم المقدم لابنائنا الطلاب.

- التشديد على متابعة حركة تسيير أتوبيسات نقل المعلمين وانتظامها.

- مخاطبة صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد اتوبيسات نقل المعلمين بمطروح مع اتساع المساحة الجغرافية.