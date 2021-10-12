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3 سنوات سجنًا لسائق تاكسي حاول تقبيل راكبة

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3 سنوات سجنًا لسائق تاكسي حاول تقبيل راكبة 3 سنوات سجنًا لسائق تاكسي حاول تقبيل راكبة

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عاقبت محكمة جنايات أكتوبر سائق تاكسي بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض فتاة ومحاولة تقبيلها بالقوة أثناء توصيلها.

كانت مباحث الجيزة ألقت القبض على المتهم بعدما أبلغت المجني عليها عن الواقعة، حيث أكدت في التحقيقات أنها استوقفت المتهم لتوصيلها إلى منطقة الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر بعد انتهائها من عملها بمنطقة المهندسين.

وكشفت في التحقيقات أنه طوال المدة الزمنية للتوصيلة كان يحاول التحدث معها بطريقة أثارت شكها فيه، ما اضطرها لإجراء بعض المكالمات الهاتفية لقطع حديثه معها.

وأضافت أنه قبل وصولهما للمكان المتفق عليه، أوقف السيارة بزعم الاطمئنان على «الكاوتش»، وعندما نزل فتح الباب الخلفي وجلس بجوارها وحاول تقبيلها إلا أنها صرخت وفتحت الباب الآخر وخرجت مهرولة، ما جعله يلوذ بالفرار.

وأحالته النيابة للمحاكمة عقب القبض عليه بتهمة هتك العرض، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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