ختام الحملة التنويرية "المرأة صانعة السلام" بالإسكندرية بتوعية 43 ألف شخصًا

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اختتمت اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من الحملة التنويرية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «المرأة صانعة السلام»، في الإسكندرية.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الحملة بمحافظة الإسكندرية استمرت على مدار ثلاثة أيام واستهدفت 63 قرية ونجع على مستوى أحياء مركز ومدينة برج العرب قرى حياة كريمة وحي وسط وحي غرب من خلال 7083 زيارة، وجرى توعية 43307 من السيدات والرجال والأطفال.

وأضافت مقررة الفرع، أن عضوات الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات المشاركات في الحملة قمن بنقل رسائل الحملة والتي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القرى ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت أيضاً تنظيم أيام فعالية تحت عنوان «يوم مصر أرض الأمن والسلام»، واستهدفت 244 من السيدات والأطفال والرجال من خلال ورش عمل رسم للأطفال ورسم على الوجه بالتعاون مع شركه مياه شرب الإسكندرية، بالإضافة إلى عروض فنية شملت موسيقى واغاني وطنيه من فرقة أبوقير للموسيقى العربية وعروض فنون شعبية من فرقة الأنفوشي للفنون الشعبيه.

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)

ختام الحملة التنويرية "المرأة المصرية صانعة السلام" في الاسكندرية بتوعية 43 ألف شخص في 63 قرية ونجع (صور)