صبحي يفتتح المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية لكلية التربية الرياضية

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية، الذي نظمته كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان، بالتعاون مع جامعة KIT الألمانية بمشاركة كل من كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان وجامعة نوتردام بلبنان وجامعة الزقازيق، بحضور الدكتورة أمل رياض عميد الكلية بفندق شيراتون القاهرة ضمن أنشطة مشروع «An Eco System Approach for Promoting Health* *Related Physical Activities in Intercultural Dialog».

جاء المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور كلاوس بوس من معهد كارلسروه للتكنولوجيا، وبحضور السيدة ايزابيل ميرنج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، وبمشاركة الخبير في تحليل المباريات من جامعة الالمانية للرياضة الأستاذ الدكتور دانيال ميميرت وهو أستاذ ورئيس معهد التدريبات الرياضة المعلوماتية.

أبدى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة حلوان بيته الأول، وكذلك التعاون مع أحد أكبر المعاهد الألمانية وكذلك الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، وبحضور كبار أساتذة الرياضة بمصر، مضيفاً أن كليتي التربية الرياضية بنين وبنات من الكليات العريقة التي لها تاريخ كبير، مقدماً التهنئة بتولي الدكتور ممدوح مهدي القيام بأعمال رئيس الجامعة، وكذلك الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين لمساهمتهم في تطوير هذا الصرح الكبير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أننا في أشد الحاجة للربط بين علوم الرياضة وتطبيقاتها ومفاهيمها وتفرع علومها وارتباطها بالحركة الجسمية والبايوميكانيك، مضيفاً أن تطوير الرياضة يعتمد في الأساس على الجانب العلمي والبحثي بالتعاون مع الجانب التطبيقي، وكذلك الاستفادة من المراكز العلمية المختلفة بالجامعات، مثل مركز التأهيل النفسي الرياضي وكذلك الاستفادة من معامل التحليل الحركي، وتطوير الإنشاءات الرياضية وتأهيل المجتمع والدارسين والخريجين.

وخلال كلمته، أبدى الدكتور ممدوح مهدي سعادته بوجود قامات علمية بجامعة حلوان استطاعت تنظيم هذا المؤتمر الدولي المميز بالتعاون مع الجانب الألماني وبمشاركة الجانب اللبناني، حيث تكمن أهمية هذا المؤتمر في أهمية موضوعاته التي تركز على علاقة الرياضة بالصحة والبايوميكانيك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال التعاون مع جهات مختلفة مثل جامعة KIT التي تعد واحدة من أبرز ١٠ جامعات ألمانية، مشيداً بما يثمره هذا المؤتمر من مناقشات متميزة والتي تساهم في إثراء البحث العلمي ومخرجات التعليم والنمو المهني بأساس منهجي ومواجهة تحدياته، وكذلك تقييم الوضع الحالي ووضع خطط لتطويره، والإلمام بنواحي المعرفة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رياض أن محاور المؤتمر هي التغذية الرياضية، بايوميكانيك الرياضة، كبار السن والنشاط الرياضي، الرياضة وسياسات الصحة العامة، التنبؤ بالإصابات واستخدامات التكنولوجيا.

ومن جانبهم، أشاد الجانب الأجنبي بدور جامعة حلوان البارز في مجال الرياضة وما تحققه وزارة الشباب والرياضة المصرية من تقدم في عهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، كما أشادوا بجلسات المؤتمر والموضوعات المشاركة به.

وفي الختام، قام الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي بإهداء درع جامعة حلوان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور كلاوس بوس رئيس المؤتمر وضيوف المؤتمر، كما قامت كلية التربية الرياضية بإهداء درع المؤتمر للسادة المشاركين.