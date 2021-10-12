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قائمة بيراميدز في رحلة تنزانيا

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قائمة بيراميدز في رحلة تنزانيا قائمة بيراميدز في رحلة تنزانيا

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين المسافرين مع بعثة الفريق غدا الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويختتم بيراميدز تدريباته صباح الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام، تمهيدا لخوض مباراة الذهاب في دور ال٣٢ من الكونفدرالية أمام عزام بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- عماد ميهوب- عبدالرحمن صميدة.

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس.

المصرى اليوم

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