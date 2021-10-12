النيابة العامة: يُحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو نسخها بأي وسيلة

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وفق الضوابط المخصصة

أوضحت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، فيُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".

وتابعت: "يُقصد بالمعلومات السرية هو ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها".