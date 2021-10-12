أخبار عاجلة

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأزهر: ساهمنا بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع

Print
رئيس جامعة الأزهر: ساهمنا بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع رئيس جامعة الأزهر: ساهمنا بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عن جهود جامعة الأزهر في تمكين المرأة مشيرا إلى وجود 35 كلية بالجامعه للبنات، و14 عميدة و23 وكيلة لكليات الجامعه، و٨٠ رئيسة قسم بكليات الجامعة من إجمالي 104، وأشار إلى وجود العديد من القيادات النسائية داخل الجامعة، مؤكدا أن الجامعة الأزهر ساهمت بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع كجزء هام من دورها الكامل في التوعية الأسرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم «ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة» وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والقمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واستهدفت مديرى مديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات، وعدد من الأئمة والواعظات والراهبات وخادمات الكنائس.

وثمن الدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية هذا التعاون المثمر من أجل التوعية بقضايا المرأة، والمناقشات المستفضية عن السبل الحديثة وشمول الخطاب الديني على هذه القضايا العصرية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر

يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر