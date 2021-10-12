رئيس جامعة الأزهر: ساهمنا بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع

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تحدث الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عن جهود جامعة الأزهر في تمكين المرأة مشيرا إلى وجود 35 كلية بالجامعه للبنات، و14 عميدة و23 وكيلة لكليات الجامعه، و٨٠ رئيسة قسم بكليات الجامعة من إجمالي 104، وأشار إلى وجود العديد من القيادات النسائية داخل الجامعة، مؤكدا أن الجامعة الأزهر ساهمت بقوة في تمكين المرأة في خدمة المجتمع كجزء هام من دورها الكامل في التوعية الأسرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس القومي للمرأة اليوم «ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة» وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، والقمص رافائيل ثروت ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واستهدفت مديرى مديريات وزارة الأوقاف بالمحافظات، وعدد من الأئمة والواعظات والراهبات وخادمات الكنائس.

وثمن الدكتور جمال أبوالسرور مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية هذا التعاون المثمر من أجل التوعية بقضايا المرأة، والمناقشات المستفضية عن السبل الحديثة وشمول الخطاب الديني على هذه القضايا العصرية، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأمة.