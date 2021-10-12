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نجح اللاعب سامي النجعي في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب السعودية أمام ضيفه الصيني عند الدقيقة 15 من تصويبة قوية بعد عدة تمريرات مع لاعبي الوسط.

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ويسعى المدرب الفرنسي رينارد إلى تأكيد أحقيته بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، خاصة بعد الفوز الصعب على اليابان في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويأمل الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان اللحاق بمراكز المقدمة.

ويوفر المصري اليوم مشاهدة مباراة السعودية والصين كما أعلنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب.

رابط مشاهدة مباراة منتخب السعودية والصين في تصفيات كأس العالم