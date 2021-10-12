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جذبت السباحة المصرية أنظار الجميع فى اليوم الأول للبطولة الأفريقية للعمومي رجال وسيدات والشباب تحت 18عانا أولاد وبنات ، التى تستضيفها العاصمة الغانية أكرا ، حيث حصل ابطالنا على سبع ميداليات متنوعة فى اليوم الأول للبطولة بواقع ذهبية ، وخمس فضيات ، وبرونزية واحدة .

حصلت السباحة سارة السمان علي الميدالية الذهبية في سباق ٥٠ متر ظهر ، وفي نفس السباق حصلت زميلتها رغد محمد علي الميدالية الفضية

وفى سياق 100 حرة حصلت السباحة فريدة سمره علي الميدالية الفضيه ، وفي نفس السباق حصلت السباحة كارين عبد الملاك علي الميدالية البرونزية .

وفى سباق 100 صدر حصل السباح مهند وجيه علي الميدالية الفضية ، وحصل السباح صهيب خالد علي الميدالية الفضية فى سباق ٥٠ متر ظهر

، واختتمت السباحة روان تامر ، منافسات اليوم الأول للبعثةةالمصرية بالحصول علي الميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر متنوع ،