أخبار عاجلة

ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

على حساب الأخضر .. "النشامى" أبطالاً لغرب آسيا للمنتخبات الأولمبية

Print

على حساب الأخضر ..

توج الأردني تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بعد تغلبه على شقيقه السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021 المقامة في مدينتي الدمام والخبر.

منح خالد الغنام الأسبقية للمنتخب السعودي بتسجيله أول أهداف اللقاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة (20). رد المنتخب الأردني لم يتأخر كثيراً إذ تمكن يزن النعيمات من تعديل النتيجة بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة (29) وعلى وقع نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) انتهى الشوط الأول.

في الشوط الثاني لم تفلح محاولات الأخضر في تسجيل هدف التقدم الثاني في حين نجح الأردن في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق يوسف أبو الجزر بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء عند الدقيقة (76) من زمن لمباراة ، وفي الأنفاس الأخيرة عزز المنتخب الأردني تقدمه بالهدف الثالث عن طريق يوسف أبو الجزر (90+6) .

على حساب الأخضر ..

على حساب الأخضر ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور