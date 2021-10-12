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السعودي ضد الصين .. لحظة بلحظة .. بث مباشر

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المنتخب السعودي ضد الصين .. لحظة بلحظة .. بث مباشر السعودي ضد الصين .. لحظة بلحظة .. بث مباشر

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يلعب السعودي ضد الصين بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى 2022.

ويسعى المدب الفرنسي رينارد إلى تأكيد أحقيته بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية خاصة بعد الفوز الصعب على اليابان في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويأمل الضيوف في تحقيق نتيجة إيجابية لضمان اللحاق بمراكز المقدمة.

ويوفر المصري اليوم مشاهدة مباراة المنتخب السعودي بث مباشر ولحظة بلحظة، وذلك كما أعلنها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب.

رابط مشاهدة مباراة منتخب السعودية والصين في تصفيات كأس العالم

المصرى اليوم

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