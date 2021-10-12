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أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سباقات سرعة بين اللاعبين خلال تدريب اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية لجميع اللاعبين قبل مباراة توسكر المقبلة .

وفي سياق مصل أجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين في منتصف الملعب خلال تدريب اليوم، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد كاساراني استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التقسيمة مشاركة أرتو أوليفيرا مدرب الحراس كحارس مرمى لتعويض غياب محمد أبوجبل الذي سينضم للبعثة فجر اليوم الأربعاء بعد العودة من صفوف المنتخب الأول.

وكانت بعثة الزمالك وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.