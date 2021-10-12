تعرف على مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الثلاثاء عن الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

وأقيمت اليوم في أحد الفنادق قرعة بطولة الدوري للموسم الجديد تحت إشراف اتحاد الكرة وبحضور ممثلي الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة.

وجاءت قرعة الجولة الأولى قاسية على الأهلي بعدما أوقعته مع الإسماعيلي فيما يواجه حامل اللقب غريمه التقليدي إنبي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش.

غزل المحلة ضد المصري.

الزمالك ضد إنبي.

الأهلي ضد الإسماعيلي.

فيوتشر ضد فاركو.

بيراميدز ضد مصر للمقاصة.

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا.

سموحة ضد الاتحاد السكندري.

المقاولون ضد الشرقية للدخان.