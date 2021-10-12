أخبار عاجلة

«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد -
برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو» -
مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم» -
أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه -
وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان -
واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد -
الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

Print
تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى تأمين كأس العرب 2021، تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى

أكد عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة "فيفا "قطر 2022"، جاهزية واستعداد جميع وحدات اللجنة للبطولة العربية التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل (كأس العرب فيفا قطر 2021)، بما يضمن ظهور البطولة في أبهى صورة.

وأشاد عبد العزيز الانصاري بخطة عمل وحدة التأهيل والتدريب على أرض الواقع وما تقوم به من مهام وتنفيذها التدريبات اللازمة لجميع القوى المشاركة في تأمين بطولة كأس العرب 2021، بمن فيها قوات الأمن الحكومي، والأمن الخاص، ومرشدو الأمن والسلامة خاصة مشيرا الى انه تم تدريب ما يقارب 10 آلاف فرد من جميع القوى ذات العلاقة.

وأضاف الأنصاري خلال زيارته وحدة التأهيل والتدريب التابعة للجنة للوقوف على آخر استعداداتها التدريبية والتأهيلية أن الوحدة تمكنت من وضع وتنفيذ الخطة التدريبية لجمع كافة المشاركين المطلوب تدريبهم وتأهيلهم وفقا لمتطلبات والمعايير الدولية، ونجحت كذلك في إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة لتأهيل القيادات الأمنية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وفق الهيكل القيادي المتبع، وبما يسهم في امتلاك قاعدة تدريبية مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية .

وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرَّف على الفرق المتأهلة والأقرب للصعود

ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022.. تعرَّف على الفرق المتأهلة والأقرب للصعود

جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فى كأس العالم وأبطال أفريقيا والدوريات الألماني والفرنسي والبلجيكي

جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فى كأس العالم وأبطال أفريقيا والدوريات الألماني والفرنسي والبلجيكي

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022