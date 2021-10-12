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السكة الحديد تستبدل عربات ١١ قطارًا بأخرى «تحيا »

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السكة الحديد تستبدل عربات ١١ قطارًا بأخرى «تحيا مصر» السكة الحديد تستبدل عربات ١١ قطارًا بأخرى «تحيا »

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قررت هيئة السكة الحديد، الثلاثاء، استبدال بعض عربات القطارات بعربات أخرى جديدة "تحيا " في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن التعديلات شملت القطارات التالية:

أولا: خط طنطا/ شربين والعكس

تعديل تركيب قطار 491 ركاب طنطا / شربين بعدد 6عربات (تحيا مصر ) بنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار 496 ركاب شربين / طنطا بعدد 6عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

ثانيا: خط طنطا/ دمنهور والعكس

تعديل تركيب قطار 473 ركاب طنطا / دمنهور بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار 469 ركاب طنطا / دمنهور بعدد 7 عربات (محسنة) بنفس جدوله الحالي. تعديل تركيب قطار 470 ركاب دمنهور / طنطا بعدد 7عربات (محسنة) بنفس جدوله الحالي.

اعتبارامن يوم 13/10/2021

تعديل تركيب قطار 450 ركاب دمنهور / طنطا بعدد 6عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

ثالثا: خط القاهرة /بورسعيد وبورسعيد / الإسكندرية والعكس

تعديل تركيب قطار945 سياحي القاهرة / بورسعيد بعدد 8 عربات (تحيا مصر) بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفةبنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار590/591 سياحي بورسعيد / الإسكندرية بعدد 8 (عربات تحيا مصر) بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفةبنفس جدوله الحالي.

واعتبارامن يوم 14/10/2021

تعديل تركيب قطار588/589 سياحي الإسكندرية / بورسعيد بعدد 8 عربات (تحيا مصر) بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفةبنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار956 سياحي بورسعيد / القاهرة بعدد 8 عربات (تحيا مصر) بالإضافة لعدد 3 عربات ثانية مكيفةبنفس جدوله الحالي.

المصرى اليوم

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