ماذا يحقق الأهلي عندما يواجه الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري؟

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أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2021-2022 عن مواجهة نارية في الجولة الأولى تجمع الأهلي بالإسماعيلي.

وينطلق الدوري المصري الممتاز في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وسبق وأن تقابل الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري خلال 4 مواسم سابقة.

المرة الأولى كانت في موسم 1976-1977 وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف في الاسماعيلية.

المرة الثانية كانت في الاسماعيلة أيضًا، وحسمها الدراويش على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، بهدف قاتل في الثواني الأخيرة لحسني عبدربه.

المواجهة الثالثة في ضربة بداية الدوري كانت في موسم 2016-2017 ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الاسماعيلي بهدف نظيف سجله عبدالله السعيد.

المرة الرابعة والأخيرة التي تقابل خلالها الفريقان في الجولة الأولى للدوري كان التعادل الايجابي بهعدف لكل منهما هو المهيمن على النتيجة، فتقدم الاسماعيلي وعادل محمد شريف النتيجة للأهلي في الوقت القاتل.