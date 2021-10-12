الجماهير تعود لمباريات الدوري المصري.. تعرف على العدد المسموح به

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022.

وأكدت رابطة الأندية المحترفة رسمياً انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد يوم 25 من الشهر الجاري على أن يكون ختام المسابقة في 31 أغسطس المقبل.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن التوصل لاتفاق مع وزارة الداخلية من أجل حضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد.

وأعلن دياب على هامش حفل إقامة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، أنه تمت الموافقة على حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

وغابت الجماهير عن المدرجات في مصر منذ فترة طويلة بسبب عدة أحداث متلاحقة بدءا من حادثة بورسعيد مرورا بوباء كورونا وغيرهما من الأمور.

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