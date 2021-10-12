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الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق وختام الدوري في الموسم الجديد

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الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق وختام الدوري في الموسم الجديد الإعلان رسمياً عن موعد انطلاق وختام الدوري في الموسم الجديد

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تقام الآن في أحد فنادق القاهرة فعاليات قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 بحضور مندوبي الأندية المشاركة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء قرعة بطولة الدوري الممتاز تمهيداً لانطلاق المسابقة بشكل رسمي.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بشكل رسمي عن انطلاق الدوري الممتاز يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري، بينما تم تحديد يوم 31 أغسطس 2022 موعداً للمباراة الأخيرة في المسابقة.

وكان قد توج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي منهياً سيطرة المارد الأحمر الأهلي على المسابقة لعدة سنوات متتالية (5 مواسم).

وحضر مراسم القرعة اليوم عدد كبير من نجوم ورموز الكرة المصرية السابقين والقدامى الذين تم توجيه الدعوة لهم لحضور القرعة.

المصرى اليوم

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