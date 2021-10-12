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أشاد شريف عبد الفضيل، مدافع النادي الأهلي السابق، بالاداء الذي ظهر عليه لاعبي منتخب مصر خلال مباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال شريف عبد الفضيل، في تصريحات إذاعية: "منتخب مصر قدم أداءً مميزًا أمام ليبيا، واستحق الفوز عن جدارة"، مضيفًا:" هناك تطور كبير في أداء لاعبي المنتخب في الفترة الأخيرة على رأسهم محمد النني ومصطفى محمد، بالإضافة إلى عمر مرموش، الذي قدم أوراق اعتماده لدى الجماهير المصرية منذ المباراة الأولى له مع الفراعنة".

وأضاف: "بصمات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، بدأت تظهر في أداء اللاعبين، حيث أصبح هناك تنظيم دفاعي وتجانس بين اللاعبين.

وعن الانتقادات التي يتعرض لها محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، قال: "أختلف مع من ينتقد صلاح، لأنه يتحرك بشكل جيد رغم الرقابة التي تفرض عليه خلال المباريات، وظهر ذلك في الهدف الذي صنعه لرمضان صبحي حيث ذهب للعمق بدلا من الطرف للهروب من الرقابة".

وأشار " أكرم توفيق، يُقدم مستويات أكثر من رائعة في مركز الظهير الأيمن سواء مع الأهلي أو المنتخب، على الرغم من أنه في الأساس لاعب خط وسط".