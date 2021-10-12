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كيروش يرفض التحدث عن أزمة الشناوي .. ويؤكد: «سنتأهل للمونديال»

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كيروش يرفض التحدث عن أزمة الشناوي .. ويؤكد: «سنتأهل للمونديال» كيروش يرفض التحدث عن أزمة الشناوي .. ويؤكد: «سنتأهل للمونديال»

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رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب ، الحديث عن الأزمة الدائرة حالياً بشأن إصابة حارس مرمى والنادي الأهلي محمد الشناوي.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر مساء الاثنين للفوز على مضيفه منتخب ليبيا في بني غازي بنتيجة 3/صفر ليبتعد الفراعنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن منتخب ليبيا.

وشهدت المباراة في شوطها الأول تعرض محمد الشناوي للإصابة بشد في العضلة الخلفية وغادر أرض الملعب في الدقيقة 25 ودخل بدلاً منه زميله محمد أبوجبل، والتقطت الكاميرات صورة للشناوي وهو غاضب ويوجه بعض الكلمات لمدربه عصام الحضري.

ورفض كارلوس كيروش الحديث عن أزمة إصابة الشناوي وما إذا كان قد شارك في المباراة أساساً مصاباً، وقال: «لا أتحدث عن هذه الأشياء، كل ما أعرفه أنني لدّى لاعبين مصابين أحدهما أثناء التدريب قبل المباراة وهو أحمد حسن كوكا والثاني خلال المباراة وهو محمد الشناوي».

وراهن كارلوس كيروش على تأهل منتخب مصر لنهائيات 2022 في قطر، وقال: «المهمة صعبة جداً وعلينا أن نتكاتف لتحقيق الحلم، وأنا على ثقة أننا سنتأهل».

المصرى اليوم

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