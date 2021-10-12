أخبار عاجلة

طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
الفلبين.. التحقيق في بيع مركز تجاري بالسعودية لأحذية خاصة بإدارة تعليمية -
دراسة: الأرض تقع داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون".. فيديو وصور -
محمود المتيني: مصر تصدر أدوية بربع مليار دولار سنويًا -
سمية الخشاب بإطلالة جريئة على الريد كاربت في خامس أيام الجونة -
طريق "حمادة شقراء" الضيق.. حفر الأرصفة وفوهات العبَّارات المكسرة تتربص بسالكيه -
"نصرالله" يحرض ضد حزب "القوات".. ويتهم "جعجع" بتشكيل ميليشيات مسلحة -
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح حزمة مشروعات تنموية في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يصل ملعب كاساراني لخوض التدريب الأول في كينيا وسط تأمين مكثف

Print
الزمالك يصل ملعب كاساراني لخوض التدريب الأول في كينيا وسط تأمين مكثف يصل ملعب كاساراني لخوض التدريب الأول في كينيا وسط تأمين مكثف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي للملعب الفرعي باستاد كاساراني لخوض أول تدريب استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وترافق بعثة الفريق سيارات شرطة كينية لتأمين اللاعبين والجهاز الفني في تحركاتهم من الفندق لملعب التدريب.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الأربعاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته