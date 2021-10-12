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مخاوف من عودة أعطال «فيسبوك»

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مخاوف من عودة أعطال «فيسبوك» مخاوف من عودة أعطال «فيسبوك»

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نشر موقع «داونديتكتور» المختص بمراقبة الأعطال الإلكترونية، تقريرًا يثير المخاوف من معاودة انقطاع منصات «فيسبوك»، مجددًا.

أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، عن مشكلات واجهتهم في استخدامه، مجددًا، حسب موقع «داونديتكتور».

وتُعيد هذه البلاغات مخاوف المستخدمين من حدوث عطل جديد في منصات «فيسبوك»، كما حدث الإثنين الماضي؛ إذ استمر تعطل المنثات الثلاثة «فيس بوك» و«واتساب» و«انستجرام» لنحو 6 ساعات، حيث عجز نحو 3.5 مليون مستخدم عن الولوج إلى منصة «فيسبوك» بشكل تام، فضلًا عن تعطل جزئي طال جانبا من خدمات أخرى تابعة لها، شملت «واتساب» و«إنستجرام» و«ماسنجر».

من جهة أخرى، أعلنت منصة «إنستجرام»، التابعة لـ«فيسبوك»، أمس الإثنين، أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر عبر تطبيقها ما أثار تساؤلات حول إمكانية تجدد الأعطال لاحقًا.

ونشرت «إنستجرام» في بيان لها أن «اختبار خاصية الإبلاغ عن الأعطال سيجري في الولايات المتحدة، وسيستمر لبضعة أشهر».

وواجهت منصات «فيسبوك» و«ماسنجر» و«واتس آب» و«إنستجرام» للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.

واعتذرت شركة «فيسبوك» للمستخدمين في تغريدة عبر منافسها«تويتر»، في بيان قالت فيه: «نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايم» الأمريكية بأن شركة «فيسبوك» قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.

وتراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.5% في أعقاب تعطل خدمات الموقع ومنصتي «إنستجرام» و«واتساب»؛ إذ انخفض سهم «فيسبوك» إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

وأفادت مجلة «فوربس» بأن زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.

المصرى اليوم

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