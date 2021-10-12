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مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر الآن الثلاثاء 12- 10 - 2021 (لحظة بلحظة)

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مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر الآن الثلاثاء 12- 10 - 2021 (لحظة بلحظة) مشاهدة مباراة سوريا ولبنان بث مباشر الآن الثلاثاء 12- 10 - 2021 (لحظة بلحظة)

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يلتقي منتخب لبنان بمواجهة سوريا مساء الثلاثاء 12- 10 – 2021 عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت الإمارت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الحاسمة لنهائيات قطر 2022 عن قارة آسيا.

وشهدت التمارين محاضرة قصيرة للمدرب التشيكي إيفان هاشيك، وذلك قبل أن تبدأ عمليات الإحماء وسط أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات المصورين حيث سمح لهم بوقت محدد فقط. ويأمل لبنان بتسجيل انتصاره الأول بعد تعادلين وخسارة في المجموعة.

أبرز إيفان هاشيك، المدير الفني لمنتخب لبنان، صعوبة مواجهة سوريا المقررة الثلاثاء، ضمن الدور الحاسم من من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، في استاد الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان

وقال هاشيك، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «هذا اللقاء سيكون الأصعب بالنسبة للطرفين، باعتباره سيحدد المعالم الرئيسية للمجموعة الأولى».

وتابع: «هي مواجهة ديربي مهمة بالنسبة للمنتخبين، وسنخوضها بروح عالية ومعنويات كبيرة وتركيز تام، وسط الضغط الكبير على الجانبين، وعلينا أن نتحاشى الانفعال لمواصلة وتيرة أدائنا التصاعدي ونتائجنا النوعية، بما يعزز موقفنا».

وتابع: «الجميع يترقّب هذا اللقاء، وصفوف الطرفين زاخرة بعناصر على قدر المسؤولية، وصاحبة سجل مرموق، ولا ننسى أن السوري يضم نجوما برزوا حيثما حلوا وشاركوا».

المصرى اليوم

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