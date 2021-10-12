المصري: جاهزون لمواجهة بطل أوغندا

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أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على جاهزية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لخوض مباراة سلطات الموارد المائية الاوغندي.

ويلتقي المصري مع سلطات الموارد المائية الأوغندي، السبت المقبل، على ستاد سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تليفزيونية: «الفريق سيغادر القاهرة في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى اوغندا، الفريق استعد للمباراة بشكل جيد، حيث خاض 5 مباريات ودية خلال معسكره المغلق في برج العرب».

وأضاف: «التونسي معين الشعباني، المدير الفني، درس الفريق الأوغندي بشكل جيد»، مؤكدًا: «المباراة لن تكون سهلة على الاطلاق، ولكن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة».

واشار :«اللاعبون غير المقيدين في افريقيا، سوف يستمرون في المعسكر المغلق ببرج العرب، وسيخوضون التدريبات تحت اشراف سعيد ابراهيم، المدرب المساعد».