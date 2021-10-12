موسيمانى يجتمع بلاعبي الأهلي بعد إنضمام الدوليين

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يعود الأهلى لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء، بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، للاعبين لمدة ٢٤ ساعة، وذلك لمنحهم الفرصة للراحة لتجنب زيادة الإرهاق الذي يعانى منه الفريق.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين بعد إكتمال الصفوف بانضمام الدوليين اليوم وذلك لشرح برنامج الاعداد لمباراة الحرس الوطنى وتحفيزهم على الإجتهاد خلال الأيام المقبلة حتى يكون الجميع جاهز تماما للمباراة.

وتطير بعثة الفريق من القاهرة الأربعاء متوجهًا إلى النيجر، على أن يختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر، فيما أوصت لجنة التخطيط بالنادى، بضرورة مشاركة جونيور أجايى في التدريبات الجماعية مع إداع مستحقاتة المالية في حسابه البنكى لتجنب أي مخالفة قد يستغلها اللاعب لشكوى النادى وذلك بعد وضعه على قائمة الانتظار