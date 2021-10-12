أخبار عاجلة

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء -
رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور) -
رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها -
آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس -
رئيس الرقابة على المصنفات : وزيرة الثقافة لم تشاهد فيلم ريش -
رئيس اتحاد منتجي الدواجن: بيض بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية -
أبرزهم النبوي والفيشاوي.. 10 نجوم يظهرون لأول مرة على «الريد كاربت » في خامس أيام الجونة -
تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيمانى يجتمع بلاعبي الأهلي بعد إنضمام الدوليين

Print
موسيمانى يجتمع بلاعبي الأهلي بعد إنضمام الدوليين موسيمانى يجتمع بلاعبي الأهلي بعد إنضمام الدوليين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود الأهلى لاستئناف التدريبات غدا الثلاثاء، بعد إنتهاء الراحة السلبية التي منحها بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، للاعبين لمدة ٢٤ ساعة، وذلك لمنحهم الفرصة للراحة لتجنب زيادة الإرهاق الذي يعانى منه الفريق.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين بعد إكتمال الصفوف بانضمام الدوليين اليوم وذلك لشرح برنامج الاعداد لمباراة الحرس الوطنى وتحفيزهم على الإجتهاد خلال الأيام المقبلة حتى يكون الجميع جاهز تماما للمباراة.

وتطير بعثة الفريق من القاهرة الأربعاء متوجهًا إلى النيجر، على أن يختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر، فيما أوصت لجنة التخطيط بالنادى، بضرورة مشاركة جونيور أجايى في التدريبات الجماعية مع إداع مستحقاتة المالية في حسابه البنكى لتجنب أي مخالفة قد يستغلها اللاعب لشكوى النادى وذلك بعد وضعه على قائمة الانتظار

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

جامعة عين شمس : 44 مركزا للكلى والكبد سيتم بها زراعة الأعضاء

رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور)

رمضان صحبي وإكرامي وعاشور يظهرون في مؤتمر ترشح محمود الخطيب (صور)

رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها

رئيس جامعة عين شمس: قوانين التبرع بالأعضاء للأقارب يمكن تغييرها

آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس

آرسنال يخطف تعادلًا قاتلًا من كريستال بالاس