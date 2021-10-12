أخبار عاجلة

تفاعلاً مع "سبق".. محافظ شقراء يتفقد "طريق المستوي" بمعية ٤ جهات.. تعرَّف على التوصيات -
انطلاق المؤتمر الثاني لمنهج السلف في الأمر بالمعروف ودور المملكة في تعزيزه -
رسمياً.. أبل تكشف جهازها الأقوى MacBook Pro بمقاس 14 و16 بوصة (المواصفات كاملة) -
"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يتفقد ملعب التدريب الأول في كينيا

Print
الزمالك يتفقد ملعب التدريب الأول في كينيا يتفقد ملعب التدريب الأول في كينيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي على تفقد الملعب الفرعي باستاد كاساراني الذي سيخوض عليه الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة.
وتفقد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وإبراهيم زارع إداري الفريق أرضية الملعب وتم الاتفاق على تخصيص بوابة لدخول حافلة الفريق ، كما تم الاتفاق على رش الملعب بالمياه قبل انطلاق التدريب.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما
ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كل من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2021 - 2022

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

عضو الزمالك يكشف تفاصيل أزمة خالد سعد

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته

الزمالك يتواصل مع باتشيكو مجددا لحل أزمة مستحقاته