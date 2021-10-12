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الأهلي ينتظر تقرير لمعرفة أسباب إصابة الشناوى ويجهز لطفي لبطولة أفريقيا

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الأهلي ينتظر تقرير المنتخب لمعرفة أسباب إصابة الشناوى ويجهز لطفي لبطولة أفريقيا الأهلي ينتظر تقرير لمعرفة أسباب إصابة الشناوى ويجهز لطفي لبطولة أفريقيا

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تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، صدمة قبل شد الرحال إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد إصابة محمد الشناوى حارس المرمى في العضلىة الخلفية خلال مباراة منتخب وليبيا أمس الأول، بالعاصمة الليبيبة طرابلس في الجولة الرابعة لتصفيات مونديل 2022 بقطر.

واضطر الشناوى لمُغادرة أرض الملعب بعد إصابتة في العضلة الخلفية وحسب التشخيص المبدئى فإن الشناوى يحتاج برنامجا تأهيليا يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبذلك يغيب محمد الشناوى عن مباراتى الأهلى أمام الحرس الوطنى، وسيحل بدل منه على لطفى الذي سيخضع لبرنامج تدريبى مكثف خلال الأيام المقبلة لتجهيزة جيدا للمباراة.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان الجهاز الفنى للفريق طلب تقرير رسمى من طبيب الوطنى محمد أبوالعلا عن أسباب إصابة الحارس وحقيقة خوضه المباراة وهو مصاب.

المصرى اليوم

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