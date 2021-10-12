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مراكز شباب كفرالشيخ تدشن ورش عمل بأندية التطوع

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مراكز شباب كفرالشيخ تدشن ورش عمل بأندية التطوع مراكز شباب كفرالشيخ تدشن ورش عمل بأندية التطوع

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، سلسلة من ورش العمل لأندية التطوع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بمشاركة أعضاء اندية التطوع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبإشراف نجوي صلاح «وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضه، يأتى ذلك بهدف التدريب وتعريف الشباب بمفاهيم التطوع» التنمية، التطوع للتنمية، وتمكين الشباب والنشء«، بالإضافة إلى التدريب على الخطوات الأولى اللازمة للعمل التطوعى، دور المتطوعين داخل مجتمعاتهم أنواع العمل التطوعى، وأهميته،و مجالاته.

وأثنى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على الشباب المشارك ومدى وعيهم التام بضرورة صقل مهاراتهم، والاستمرار والبحث في ما هو جديد من تطوير الذات، وأيضا على دورهم في نقل خبراتهم إلى إعداد أكبر من الشباب والنشء على مستوى المحافظة بعد تلقيهم هذه التدريباتِ.

قال الدكتور عزت محروس، تشمل فاعليات تنفيذ ورش عمل أندية التطوع «ورشة عمل عن العمل التطوعي،تعريفه، أهميته، أنواعه،مجالاته،دور المتطوعين داخل مراكز الشباب ،نشر ثقافة العمل التطوعي والتركيز على مفهوم العمل المجتمعي» والتى تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تستوعب الشباب وأفكارهم والتعبير عنها، وتساهم في بناء الشخصية التي هي نوة المجتمع، ليخرج بعد عقد من الزمن بجيل واعٍ بالقضايا المعاصرة ويقوم بحلها بكل يسر وسهولة.

بإشراف تنفيذى صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، وباسم سعيد، منسق عام التطوع بالمديرية.

المصرى اليوم

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