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مسحة طبية للزمالك في كينيا الجمعة قبل مواجهة توسكر

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مسحة طبية للزمالك في كينيا الجمعة قبل مواجهة توسكر مسحة طبية للزمالك في كينيا الجمعة قبل مواجهة توسكر

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أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن الفريق سيخضع لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أنه تم تنسيق كل الأمور الخاصة بخضوع أفراد البعثة للمسحة الطبية التي ستسبق المباراة بالاتفاق مع مسئولي السفارة تحت إشراف المستشفى القبطي.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت كينيا فجر اليوم وكان في استقبالها أحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية بكينيا والذي أنهى إجراءات الدخول سريعا وتوجه الفريق بعدها لفندق الإقامة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي سافرت إلى كينيا وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالشافي، حازم إمام، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة وأحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبدالله نيمار، سيف جعفر.
خط الهجوم: يوسف أوباما.

ومن المقرر أن يلحق الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء وهم:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى.
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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