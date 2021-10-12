معسكر لمنتخب المواي تاي في المركز الأولمبي استعدادا للبطولة الإفريقية

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ينتظم المنتخب الوطني للمواي تاي في معسكر مفتوح داخل المركز الأوليمبي بالمعادي استعدادا للبطولة الإفريقية التي تقام في مدينة الغردقة خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.

تخوض عناصر المنتخب تدريبات مكثفة من خلال معسكر مفتوح في المركز الأولمبي، الذي يتبعه إقامة معسكر مغلق قبل وقت كافي من انطلاق البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية في أمريكا 2022.

قال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، إن عناصر المنتخب تخوض تدريبات قوية خلال المعسكر المفتوح في المركز الأولمبي في المعادي من أجل إجراء تصفية ثانية للعناصر المتواجدة من أجل الاستقرار على قائمة المنتخب النهائية المشاركة في البطولة الإفريقية.

تابع رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أنه يتم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة الأفريقية لأول مرة على أرض مصر حتى تخرج بالشكل اللائق بسمعة مصر الرياضية على مستوى العالم.

واتحاد المواي تاي الرياضي هيئة رياضية تمارس الرياضيات الآتية بأنواعها وفروعها وتشمل على 6 ألعاب وهم مواي تاي، مواي بوران، واي كرو، الفنون القتالية المختلطة «MMA»، الجرابلينج، قوة الرمي.