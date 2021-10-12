راموس يستعد للظهور الأول مع باريس سان جيرمان أمام آنجيه

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إحتمالة الظهور الأول لسيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان مع الفريق الفرنسي.

وذكرت صحيفة لو باريزيان أن راموس، الذي انضم إلى باريس في الميركاتو الماضي، قد يكون جاهزًا للظهور في قائمة الفريق لخوض مباراة آنجيه، يوم الجمعة المقبل، في الدوري الفرنسي.

وأضافت أن باريس سيفتقد العديد من لاعبيه الدوليين في أمريكا الجنوبية مثل ميسي، نيمار، دي ماريا، ماركينيوس، باريديس وكيلور نافاس لارتباطهم مع منتخبات بلادهم بمباريات خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأشارت الصحيفة الى أن للمدير الفني لسان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، استدعى راموس وخوان بيرنات للانضمام إلى فريقه، حيث عاد الثنائي من الإصابة.

ولم يشارك راموس في أي مباراة بالقميص الباريسي منذ انضمامه قادمًا من ريال مدريد بسبب إصابة عضلية في الساق، بينما يغيب بيرنات منذ أكثر من عام كامل لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.