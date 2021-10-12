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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تطبق شرط التحصين بالجرعتيْن لدخول مرافقها

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في إطار التكامل مع الأجهزة الحكومية لتطبيق الإجراءات المعتمدة للوقاية من الفيروس

بالصور..

طبّقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شرط التحصين بجرعتيْن من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس "كورونا"، عند دخول مقرها الرئيس وفروعها بمناطق المملكة؛ تنفيذاً لقرارات وزارة الداخلية الأخيرة في إطار التكامل مع الأجهزة الحكومية لتطبيق كل الإجراءات المعتمدة للوقاية من .

وتقوم إدارات الأمن والسلامة بوزارة الشؤون الإسلامية وفروعها بالمناطق إلى جانب تنفيذ قرار اشتراط اكتمال التحصين بالجرعتيْن لكافة من يدخل منشآتها بمتابعة تطبيق كل البروتوكولات الصحية من لبس الكمامة وفحص الحرارة وتحقيق التباعد الجسدي لكل الموظفين والمراجعين لمقراتها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أنه "بدءًا من يوم الأحد الماضي، يتم تنفيذ قرار اشترط التحصين بجرعتين عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام"، على أن تُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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