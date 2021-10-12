أيمن عبدالعزيز: عبد الله السعيد أفضل لاعب فى مباراتي ليبيا

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أشاد أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق، بالاداء الذي ظهر عليه لاعبي منتخب مصر خلال مباراة ليبيا، في تصفيات كأس العالم. وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة في التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال ايمن عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية :«منتخب مصر ظهر بمستوى مميز خلال مباراة الأمس»، مؤكدًا:«منتخب مصر أصبح لديه شخصية قوية وهو ما ظهر جليًا في مباراة ليبيا».

وأضاف :«البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب، لديه شخصية قوية، ونجح في نقلها للاعبين للظهور بهذا المستوى»، مشيرًا إلى أن عبدالله السعيد، هو أفضل لاعبي الفراعنة في مباراتي ليبيا.