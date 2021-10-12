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بروتوكول تعاون بين اتحاد الإعاقات الذهنية وبهية للكشف على 3000 سيدة من أمهات اللاعبين واللاعبات

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بروتوكول تعاون بين اتحاد الإعاقات الذهنية وبهية للكشف على 3000 سيدة من أمهات اللاعبين واللاعبات بروتوكول تعاون بين اتحاد الإعاقات الذهنية وبهية للكشف على 3000 سيدة من أمهات اللاعبين واللاعبات

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وقع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية، لتقديم عدد من الخدمات الصحية والكشف المبكر على أمهات اللاعبين واللاعبات من أبناء الاتحاد.

جاء ذلك بحضور، أماني ضرغام عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس ماجد حمدي والدكتور محمد عمارة من مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وعدد من الأهالي وأسر اللاعبين.

وقالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن البروتوكول يأتي في إطار الخدمات التي يسعى الاتحاد لتقديمها لأبنائه من اللاعبين واللاعبات وأولياء أمورهم، في ظل إيماننا الكامل بأن دورنا لا يقتصر فقط على الرياضة، ولكن رسالتنا بالأساس هي بناء الإنسان، والاهتمام به من كافة الجوانب الحياتية، مع الحرص على تقديم أي مساعدة ممكنة.

وتابعت مبدى: «من المنتظر أن يتم الكشف المبكر لعدد كبير من السيدات أمهات لاعبي الاتحاد، والذين يصل عددهم إلى 3000 لاعب ولاعبة في جميع محافظات ، وأيضا نهتم برفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية، ومبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بتحسين أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، والفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج المناسب له».

ومن جانبه قال المهندس ماجد حمدي عضو مؤسسة بهية، إنه سعيد بتوقيع البروتوكول مع الاتحاد، لأن أم الطفل ذي الإعاقة الذهنية هي الأولى بالاهتمام والرعاية، ووجه حديثه لأمهات اللاعبين قائلا «الآن أصبحتم أعضاء في أسرة بهية».

وأكدت أماني ضرغام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية أن كل أم من أمهات اللاعبين بطلة ونسعد جميعا بتقديم أي خدمة لهن ولأبنائهن.

المصرى اليوم

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