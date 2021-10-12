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موسيالا: «تسجيل هدف للمنتخب الألماني شرف»

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موسيالا: «تسجيل هدف للمنتخب الألماني شرف» موسيالا: «تسجيل هدف للمنتخب الألماني شرف»

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أبدى جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ سعادة بالغة بعدما أصبح ثاني أصغر هداف في تاريخ الألماني، وذلك بعد أن سجل للفريق في شباك منتخب مقدونيا الشمالية.

وأحرز موسيالا الهدف الرابع للمنتخب الألماني في المباراة التي انتهت بالفوز على مقدونيا الشمالية 4-0 أمس الاثنين، وهو الانتصار الذي حسم تأهل المنتخب الألماني لنهائيات .

وقال موسيالا في مقطع نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء: «لدي شعور جيد حقا، تسجيل هدف للمنتخب الألماني يعد شرفا».

وأصبح موسيالا الذي يبلغ من العمر 18 عاما و227 يوما، ثاني أصغر هداف للمنتخب الألماني في تاريخه وأصغر هداف للمنتخب خلال أكثر من قرن، ولا يزال ماريوس هيلر الذي سجل للمنتخب الألماني وعمره 17 عاما و241 يوما في عام 1910، أصغر هداف في تاريخ المنتخب.

المصرى اليوم

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