5 اجراءات اساسية لحماية حسابك علي انسجترام من الهجمات الالكترونية

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اطلقت انستجرام مؤخرا مجموعة من الاجراءات بهدف الحسابات الخاصة بسمتخدمي التطبيق و الحفاظ على أمان حساباتهم ضد هجمات التصيد والنشاط المشبوه، فضلا عن تحسين ميزات الأمان وتحديثها .

وتم تحديد 5 اجراءات لتطبيقها بهدف الحفاظ علي امن الحسابات منها :

1- فحص الأمان: ميزة جديدة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم حيث سيوجه فحص الأمان الأشخاص، الذين ربما تعرضت حساباتهم للاختراق، من خلال الخطوات اللازمة لتأمينها. يتضمن ذلك التحقق من نشاط تسجيل الدخول ومراجعة معلومات الملف الشخصي وتأكيد الحسابات التي تشارك معلومات تسجيل الدخول وتحديث معلومات الاتصال لاسترداد الحساب مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

2 - تمكين المصادقة الثنائية : تعني المصادقة الثنائية أنك ستتلقى إشعاراً أو سيُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز لا نتعرف عليه. توجه إلى الأمان في الإعدادات الخاصة بك وقم بتفعيل ذلك عبر بضع نقرات فقط، إما باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق المصادقة مثل Duo Mobile أو Google Authentication.

3 - إتاحة طلبات تسجيل الدخول: عندما تقوم بإعداد مصادقة ثنائية على Instagram، ستتلقى تنبيهاً عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو متصفح لا نتعرف عليه. ستخبرك هذه التنبيهات بالجهاز الذي حاول تسجيل الدخول ومكانه. يمكنك الموافقة على الطلب أو رفضه فوراً من أجهزتك التي تم تسجيل دخولها بالفعل. يمكنك أيضاً عرض قائمة الأجهزة التي سجلت الدخول مؤخراً إلى حسابك على Instagram في أي وقت من خلال قائمة "الإعدادات"، ثم "الأمان"، ثم "نشاط تسجيل الدخول". إذا لم تتعرف على معلومات تسجيل دخول حديثة، يمكنك تسجيل الخروج من ذلك الموقع أو الجهاز وإخبارنا بأن تسجيل الدخول لم يتم من خلالك.

4 - تحديث رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني: تأكد من تحديث بريدك الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بجهازك. بهذه الطريقة إذا حدث شيء ما لحسابك، يمكننا الوصول إليك. تتيح لك هذه الخطوات استرداد حسابك حتى إذا تم تغيير معلوماتك بواسطة أحد المخترقين.

5 - قالت ادارة انستجرام اننها شهدنا ارتفاعاً في الحسابات الخبيثة التي تراسل الأشخاص عبر الرسائل المباشرة لمحاولة الوصول إلى المعلومات الحساسة مثل كلمة المرور للحساب. قد يخبرونك أن حسابك معرض لخطر الحظر، أو أنك تنتهك سياساتنا المتعلقة بالملكية الفكرية، أو أن صورك تتم مشاركتها في مكان آخر. غالباً ما تكون هذه الرسائل خادعة وتنتهك سياساتنا. عندما نكتشف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، فإننا نتخذ إجراءات ضدها، لكننا نشجعك أيضاً على الإبلاغ عن المحتوى وحظر الحساب. تذكر: لن يرسل لك Instagram رسالة مباشرة.