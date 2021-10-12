الأرجنتين تجرى تدريبات إستشفائية إستعدادًا لمواجهة بيرو فى تصفيات المونديال

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عاد منتخب الأرجنتين للتدرب فجر الثلاثاء، عقب انتصاره على أوروجواي 3-0، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، استعدادا لمواجهة بيرو مساء الخميس، على ملعب مونومنتال معقل ريفر بليت، وأجرى اللاعبون جلسة تعافي بعد المباراة الرائعة التي قدموها أمام أوروجواي.



وتتجه الأنظار نحو المدافع كارلوس أكونيا، لاعب إشبيلية، الذي لم يكمل المباراة وخرج من التشكيلة الأساسية أمام «السيليستي»، ليحل مكانه نيكولاس تاليافيكو، لاعب أياكس، ومدى تعافيه خلال الفترة الحالية.

وبمواجهة بيرو ستنتهي الفترة الحالية من التوقف الدولي، ولتستعد بعدها الأرجنتين لمواجهة أوروجواي مجددا يوم 11 نوفمبر المقبل، كما لم يتحدد بعد موعد مباراتها المؤجلة أمام البرازيل.

وتتصدر البرازيل والأرجنتين جدول التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 28 و22 نقطة على الترتيب، وتأتي خلفهما منتخبات الإكوادور وأوروجواي (16) وكولومبيا (15)، التي تحتل المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة للمونديال من بوابة ملحق الفيفا.