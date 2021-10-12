سيدات سلة الأهلي يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والحصول على اللقب.

وتمثل مباراة النهائي أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات، حيث يتطلع سيدات سلة الأهلي إلى التتويج بأول بطولات الموسم الجديد.

وحرص علي هاشم المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء.

وقدم سيدات سلة الأهلي عروضا قوية في بطولة منطقة القاهرة، حيث وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على كل الفرق التي واجهها وآخرها فريق هليوبوليس في الدور نصف النهائي.

وشهدت مباراة نصف نهائي بطولة منطقة القاهرة أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي والذي نجح في تحقيق الفوز، ‏وقدم أداءً قويًّا، وسط محاولات مستمرة للاختراق وتصويب رميات ثلاثية، واستمر تفوق ‏الأهلي ونجح في إنهاء المباراة 83-63.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في مباراة دور قبل النهائي على فريق الزهور بنتيجة 79-35.