أخبار عاجلة

"الصناعة" توقع 136 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد -
مفاجآة من سميح ساويرس عن المهرجان الجديد المنتظر بخلاف مهرجان الجونة -
الممثل الشاب طارق الإبيارى كان سرحان وقلقان وخايف من أسئلة المذيعة وفاجئنا بالإجابات -
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى -
بالتعاون مع التعليم العالي.. «آداب عين شمس» تنظم دورة مجانية لتنمية المهارات الريادية -
رئيس جامعة عين شمس: منع دخول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح بعد 15 نوفمبر -
محمود شبانة يتلقي 3 عروض للرحيل عن الزمالك فى يناير -
الإسماعيلي يمنح اللاعبين المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلي -
رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا -
الشرطة المغربية تضبط أكثر من طن من الكوكايين في ميناء طنجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

Print
وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين» وزيرة الهجرة تهنئ أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة لفوزها بجائزة «ماكلين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القاضية «شيري ميخائيل ميداي»، أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، لفوزها بجائزة كلارنس جوزيف ماكلين CJ McLin لعام 2021 من تحالف أوهايو للعدالة للتصحيحات المجتمعية the Ohio«Justice Alliance for Community Corrections (OJACC)«.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب دائمًا أروع الأمثلة في النجاح والتوفيق في الكثير من دول العالم، وفي أكثر المجالات أهمية من الطب والهندسة والتكنولوجيا والقانون وغيرهم بما يؤكد استحقاقها النجاح، مشيدة بجهودهن لرفعة اسم في مختلف المحافل.

وأكدت وزيرة الهجرة أن القاضية شيري ميداي نموذج مشرف لمصر، كونها تستطيع أن تحقق تلك النجاحات وتحصد الجوائز والتقدير الكبير، مثمنة إصرارها وإنجازاتها الكبيرة.

جاء اختيار القاضية شيري ميخائيل ميداي، والتي تعمل قاضية المحاكم الابتدائية المدنية العامة في مقاطعة كوياهوغا، للفوز بالجائزة في مؤتمرOJACC السنوي في كولومبوس في ولاية أوهايو، نهاية سبتمبر، من قبل ماريا نيميك، كبير مسؤولي المراقبة في مقاطعة كوياهوغا.

يتم تقديم جائزة CJ McLin سنويًا إلى مسؤول منتخب في ولاية أوهايو عمل على تحسين برنامج التصحيحات المجتمعية، وتم تسمية الجائزة على اسم ممثل الدولة الراحل C.J. McLin، Jr تقديرا لإنجازاته في مجال التصحيحات المجتمعية والتي يعنى بها إدماج الأشخاص المدانين في جرائم جنائية تنطوي على أشد أشكال إساءة معاملة الشريك والعنف الأسري بما في ذلك حالات الخنق و/أو استخدام الأسلحة النارية، وذلك عن طريق جمع التبرعات والتعديلات التشريعية.

من ناحيتها، قالت القاضية شيري ميداي: «إن الحصول على هذه الجائزة من جانب تحالف العدالة للتصحيحات المجتمعية بولاية أوهايو يعد شرفا كبيرا، وهذه الجائزة لا تعتبر جائزة فردية ولكنها نتاج جهد عظيم لجميع الأشخاص الذين عملوا بجد وإخلاص لإنشاء قائمة بالدعاوى الخاصة بحماية المواطنين وبإنقاذ الحياة».

وأضافت: «نعتقد أن القائمة بالدعاوى المخصصة للعنف المنزلي عالية الخطورة ستضمن توفير الموارد لكل من المتهم والضحية؛ لتقليل العودة إلى الإجرام وجعل مجتمعاتنا أكثر أمانًا»، كما وجهت الشكر إلى السيدة ليندا لاجونزاد Linda Lagunzad، المدير المساعد لمجلس تخطيط التصحيحات، والتي رشحتها للجائزة، وكذلك السيد «بريندان شيهان»، رئيس القضاء الإداري والذي أكد فخره بجهودها والعمل الشجاع لفريقها.

قامت القاضية شيري ميداي بتطوير ورفع كفاءة المحكمة الخاصة بقضايا العنف الأسري عالية الخطورة High-Risk Domestic HRDVC«Violence Docket Court» والتي ترأسها حاليا، حيث بدأت بقبول القضايا الخاصة في هذا الشأن في سبتمبر من عام
2020.

وفي عام 2019، تلقت المحكمة منحة قدرها مليون دولار من مكتب مساعدة العدالة في وزارة العدل الأمريكية لدعم وتعزيز «برنامج المنح لبناء القدرات لإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

لوجين عمران كما لم تشاهدها من قبل.. بتغنى مصري وبتقول إفيهات وبتحب الكشرى

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات

مصر .. قرارات جديدة بخصوص تلقي اللقاحات