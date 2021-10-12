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إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص الشرقية

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إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص الشرقية إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص الشرقية

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أصيب ١٢ شخصا بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر اصطدامها بحائط خرساني، أمام السوق الدولى بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر اصطدامها بحائط خرساني، أمام السوق الدولى بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة ١٢ شخصا بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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