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أصيب 16 شخصا، في 5 حوادث تصادم وانقلاب، بطرق متفرقة في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 16 شخصًا، في 5 حوادث طرق متفرقة بالمحافظة، منها إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب، بمدخل طريق الواحات أمام مركز سمالوط، و4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية الحتاحته بمركز سمالوط. ومصاب صدمته سيارة أعلى كوبري محمد بدوي بمدينة المنيا، وآخر في انقلاب سيارة جنوب بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وثالث في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، أمام مركز مطاي.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة والمركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالحوادث .