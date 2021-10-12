أمن المنافذ يطارد الخارجين عن القانون

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تمكن ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج ايجابية ابرزها

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية تهريب وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة : ضبط (3) قضايا وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1086) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (184) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (8) قضايا.