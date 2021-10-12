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مسجل يجمع 5 ملايين من تجارة العملة بالاسكندرية

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مسجل يجمع 5 ملايين من تجارة العملة بالاسكندرية مسجل يجمع 5 ملايين من تجارة العملة بالاسكندرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بالإسكندرية ، له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تعامله مع بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التى تفرضها البنوك بتلك الدولة المشار إليها لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلى .

حيث يقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة "الهواتف المحمولة" بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" ، وتسييل تلك المبالغ المالية وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف المتهم المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت

5مليون جنيه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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