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هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية

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هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية هاكرز إيرانيين يخترقون حسابات خاصة بشركات أمن إسرائيلية وأمريكية

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كشفت وسائل إعلام عبرية، أن شركة مايكروسوفت العملاقة ذكرت أن هاكرز إيرانيين تمكنوا مؤخرًا من اختراق حسابات «أوفيس 365» للعديد من شركات الأمن الإسرائيلية والأمريكية.

وحسب ما أوردته القناة الـ(12 العبرية) يوم الثلاثاء، فإن الهاركز تمكن من اختراق حسابات خاصة بشركات تعود للخليج العربي، حيث تعرضت لهجمات مشابهة.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن حرية الصحافة، قد دعت الإسرائيلية إلى فرض حظر على تصدير برنامج التجسس بيجاسوس الذي طوّرته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية والذي بات في قلب قضية تجسس عالمية مفترضة.

وحصلت منظمة «فوربيدن ستوريز» ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016. وشاركتهما الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف «لوموند» الفرنسية و«الجارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأمريكية.

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان إن «البرمجيات مثل بيجاسوس التي طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل». وأضافت المنظمة «حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر، لا يمكنها الهروب من مسؤوليتها».

وصرح كريستوف ديلوار الأمين العام لمراسلون بلا حدود في هذا البيان «ندعو رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى فرض حظر فوري على صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي».

المصرى اليوم

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