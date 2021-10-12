رامي جمال يصدم زوجته : «بفكر أطلقك..الحمد لله إننا مخلفناش» (صورة)

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بطريقة ساخرة احتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاد زوجته ناريمان التي يوافق اليوم ذكرى ميلادها، ومازح «رامي» زوجته مشيرا إلى سقوط أمطار رعدية في ذكرى ميلادها 12 أكتوبر، إلى جانب توافق ذلك اليوم مع ذكرى زلزال 1992 الشهير.

ونشر «رامي» صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وقال: «ramygamalmusic @nariiman_n يارب انت عارف اني اتجوزتها وهي عيد ميلادها، ذكري الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهارده عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة كده عرفت انا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم، الحمد لله إننا مخلفناش لاني واثق إن ابننا كان اكيد هيبقي المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وإنتي أول وآخر واحلى وأرخم حاجة في حياتي بفكر أطلقك علشان أخد الدريسينج والحق يرجع لأصحابه«.

يذكر ان الفنان رامي جمال تزوج قبل 6 سنوات من «ناريمان» التي كانت من أكبر الداعمين له حين أعلن عن إصابته بمرض البهاق.