صحة حماس: 8 وفيات و649 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا خلال 24 ساعة بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنه تم إجراء 2963 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت 8 حالات وفاة و(649) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت على تعافي 1260 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 177873 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 12710 حالات، وإجمالي المتعافين 163684 حالة، وإجمالي الوفيات 1479 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 265 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 172 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 459428 شخصا.