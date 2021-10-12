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«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين واليونان وقبرص يحول لمركز إقليمي

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«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص يحول مصر لمركز إقليمي «صناعة الوفد»: الربط الكهربائي بين واليونان وقبرص يحول لمركز إقليمي

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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، أن ملف الطاقة في شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت مصر قوة إقليمية في عدة مجالات مختلفة، منها ملف الطاقة .
وأ شار المهندس حمدي قوطة، إلى أن ما حدث في مصر في مجال الكهرباء نقطة تحول وتجربة ناجحة تثبت كفاءة وعزيمة الدولة المصرية، فبعد أن كانت تعاني من نقص في انتاج الكهرباء، أصبح هناك فائض يتم تصدير وأصبح مجال الكهرباء؛ أحد أبرز مجالات جذب الاستثمار في مصر.

وأضاف «قوطة»، في بيان له، أن الاتفاقية المنتظرة للربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص منتصف الشهر الجاري ستجعل القاهرة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا، بجانب أنها ستحقق العشرات من المكاسب الأخرى، سواء فرص العمل التي ستتم توفيرها في هذه المشروعات، أو بجانب الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أيام من توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي حول الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.8 مليار دولار.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، الإدارة السياسية تدير الملفات الاستراتيجية بمنهجية، ورؤية جيدة تضمن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل للدولة وللمواطن حيث يتم إنشاء العديد من المشروعات في مختلف المجالات بشكل متزامن رغم التحديات الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك نجاح كبير في ملف الغاز الطبيعي والاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي ستحقق الاكتفاء الذاتي للدولة وغيرها من الإنجازات التي تحققت في معظم المجالات وسيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وسينعكس على أحوال المواطنين .

المصرى اليوم

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